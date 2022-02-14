تضج وسائل الإعلام الأميركية باستمرار بأخبار عن أشخاص قضوا جراء الرصاص الطائش، في بلد تنتشر فيه الأسلحة النارية على نطاق واسع وتحصد ضحايا كثر غالبا ما يكونون من الأطفال.

في آب/أغسطس الماضي، رأت تيفاني إيفانز ابنها البالغ ثماني سنوات ميتاً بعدما أصيب برصاصة طائشة أُطلقت من الشارع عندما كان يلعب بألعاب الفيديو.

وكانت الأميركية البالغة 34 عاماً في زيارة إلى ولاية ميريلاند أواخر الصيف لرؤية أقاربها. وقد أُطلقت رشقات نارية أثناء وجودها في الخارج.

وتقول لوكالة فرانس برس "عندما توقف إطلاق النار ركضنا جميعاً نحو المنزل ووجدنا ابني يجلس إلى الطاولة ومصاباً برصاصة في رأسه"، مضيفةً "عرفت فوراً أنّه رحل".

وتتحدث عن ابنها قائلةً إنّ بيتون كان شغوفاً بكرة القدم الأميركية و"عبقرياً صغيراً في الرياضيات" وكذلك "ملك التيك توك"، مشيرةً إلى أنّه لم يكن مستهدفا في إطلاق النار لكنه كان موجوداً "في المكان والزمان الخطأ".

وتأمل موظفة الخدمة المدنية الفدرالية أن تتوقّف هذه الأفعال، داعيةً إلى اتخاذ إجراءات تحدّ من انتشار الأسلحة غير المشروعة.

وتتابع "يجب ألّا يفقد أي طفل يبلغ ثماني سنوات حياته بسبب السلوك المتهور لشخص آخر".

ويكفي إلقاء نظرة سريعة على الصحافة الأميركية المحلية لفهم أنّ مأساة مماثلة ليست الوحيدة في بلد تكثر فيه حيازة الأسلحة النارية، وغالباً ما تظهر صور الضحايا أطفالاً.

وفي الأسابيع الماضية، قُتلت طفلة تبلغ ثماني سنوات في أحد شوارع شيكاغو، وأصيبت أخرى تبلغ 18 عاماً برصاصة أثناء إحضارها مشتريات إلى جدتها في نيوجيرزي، وأصيبت طفلة عمرها 11 شهراً بجروح خطرة خلال وجودها داخل سيارة في نيويورك.

وقُتل طفل عمره ستّة أشهر في 24 كانون الثاني/يناير في أتلانتا جنوب البلاد بعدما أصبح فجأةً وسط إطلاق نار.