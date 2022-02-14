توقع مسؤول بارز بشركة رولز-رويس القابضة لأنظمة الطيران المدني والطاقة والدفاع تطوير طائرة صغيرة تعمل بالكهرباء بالكامل في غضون ثلاث سنوات.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن روب واتسون رئيس قسم التقنيات الكهربائية في الشركة، في مقابلة في سنغافورة، إن أول تطبيق تجاري لنظام "بي-فولت"، وهو نظام كهربائي لبطارية طورتها رولز-رويس، سيوفر طاقة تقدر بنحو 600 كيلوواط/ساعة، وهي كافية لطيران ستة إلى ثمانية أشخاص لمسافة تصل إلى 80 ميلا بحريا.

وأضاف، على هامش مشاركته في معرض سنغافورة للطيران، والذي يقام كل عامين، إن هذا النطاق سيستمر في التحسن مع تطور التكنولوجيا، ليكون قادرا في النهاية على الطيران لمسافة تصل إلى 400 كيلومتر (250 ميلا) في ثلاثينيات القرن الحالي.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا كبيرا من الشركات حول العالم، من الشركات الناشئة وحتى العملاقة في مجال الطيران، وكذلك بعض مصنّعي السيارات، يعملون في مراحل مختلفة لتطوير طائرات تعمل بمصادر طاقة بديلة، مع تزايد الضغوط على الصناعة لتقليل الانبعاثات.

ومن بين الخيارات التي يجري العمل عليها تطوير وقود طيران مستدام، أو استخدام الهيدروجين، أو التشغيل بالكهرباء بالكامل، أو بالكهرباء بصورة هجينة.