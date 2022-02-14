من المنتظر أن تصبح ستوكهولم وهي بالفعل عاصمة لتراث موسيقى البوب بامتلاكها متحف فرقة "أبا"، مزارا لعشاق الموسيقى الإلكترونية بافتتاح معلم ومتحف مخصص للدي.جيه السويدي الراحل أفيتشي.

وبعد نحو أربع سنوات من وفاة النجم أفيتشي على نحو مفاجئ، تستعد المدينة الآن لافتتاح متحف "أفيتشي إكسبرينس" في 26 شباط/فبراير وهو متحف تفاعلي مخصص لفنان الموسيقى الإلكترونية واسمه الحقيقي تيم بيرجلينج.

وسوف يضم المعرض صورا ومقاطع فيديو وقطع تذكارية وموسيقى خاصة بالفنان لم تصدر من قبل ويروي قصة أفيتشي وكيف أصبح أحد نجوم ساحة الموسيقى الإلكترونية.

وقال القائمون على المتحف أن "أفيتشي إكسبرينس" سوف يستعرض حياة بيرجلينج "من مجرد محب للموسيقى إلى نجم محبوب، من غرفته في فترة الصبا حيث بدأ كل شيء إلى ستوديو لوس أنجليس حيث جرى إعداد الأعمال الأكثر نجاحا".

كان سياسيو المدينة قد أعلنوا في 2021 أنه جاري العمل على موقع تذكاري مخصص لأفيتشي فنان موسيقى الهاوس. وسوف يكون الموقع التذكاري الواقع في حي أوسترمالم حيث ولد بيرجلينج ونشأ وارتاد المدرسة، مكانا يمكن للناس الجلوس فيه لفترة ليتمتعوا ببعض السلام والهدوء.