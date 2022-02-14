ارتفعت أسعار المستهلك في التشيك بأسرع وتيرة منذ أكثر من عقدين، ومن المحتمل أن يدعم النمو الأسرع النداءات الموجهة للبنك المركزي لمواصلة رفع أسعار الفائدة بنسب غير مسبوقة.

ووفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء، أظهرت بيانات لمكتب الإحصاء التشيكي أن معدل التضخم السنوي قفز إلى 9ر9% في كانون الثاني/يناير مقابل 6ر6% في الشهر السابق.

وتجاوزت القراءة كلا من متوسط التوقعات (3ر9%) في استطلاع أجرته بلومبرج وتوقعات البنك المركزي (4ر9%) للشهر نفسه.

ويتوقع البنك المركزي أن يستمر ارتفاع نمو الأسعار لعدة أشهر قبل أن يتباطأ في وقت لاحق من العام. وسوف يحدد مسار التضخم ما إذا كان صانعو السياسة المالية سوف يمددون رفع أسعار الفائدة بعد رفع تكاليف الاقتراض 25ر4 نقطة مئوية تراكمية منذ حزيران/يونيو.

وكان السبب الأكبر وراء ارتفاع التضخم في كانون الثاني/يناير على أساس سنوي هو تكلفة الإسكان، بما في ذلك فواتير الطاقة والمواصلات.

ومع وقوف أسعار السلع الأساسية واضطرابات سلاسل التوريد وعوامل رئيسية أخرى وراء ارتفاع الأسعار، يقول البنك المركزي إن تشديد السياسة النقدية يهدف إلى منع ارتفاع توقعات التضخم على المدى الطويل.