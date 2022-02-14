قال عمدة لندن صادق خان إنه سيصادق فقط على مفوض جديد لشرطة العاصمة إذا كان لديه "خطة مناسبة وقوية" لمعالجة إخفاقات الشرطة.

واستقالت مفوضة شرطة العاصمة كريسيدا ديك مؤخرا بعدما أكد خان عدم ثقته في قيادتها، بعد سلسلة من الفضائح. وكشف تقرير رسمي مؤخرا كيف كان مسؤولو أمن في العاصمة يقومون بالمزاح بشأن حواث اغتصاب وقتل أطفال من ذوي البشرة السمراء وضرب الزوجات.

وقال خان في رسالة عبر صحيفة الجارديان إنه شعر "بالاشمئزاز" إزاء التقرير، وأنه استرجع ذكريات تتعلق بالأساليب العنصرية والمسيئة التي كانت تتبعها الشرطة خلال طفولته في جنوب لندن.

وكتب خان: "لن أدعم تعيين مفوض جديد ما لم يتمكنوا من إثبات فهمهم بوضوح لحجم المشاكل الثقافية داخل شرطة العاصمة والحاجة الملحة لمعالجتها".

تجدر الإشارة إلى أن سلطة تعيين أو إقالة قائد شرطة العاصمة ليست في يد خان، إلا أن عمل من يشغل هذا المنصب يحتاج دعما من عمدة العاصمة.

وأقر خان، وفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء، بتراجع الجريمة في العاصمة خلال فترة ولايته، إلا أنه أوضح أن "الطريق لا يزال طويلا" ، خاصة فيما يتعلق بمكافحة الجرائم بأسلحة بيضاء بين الشباب في لندن.