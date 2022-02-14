ارتفعت نسبة ترجيح وكلاء المراهنات لفوز الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقبلة، باحتمال نسبته 0ر80%، مقابل 1ر77% في الأسبوع السابق، بحسب البيانات التي جمعتها منصة تحليل البيانات "ويتبيسز"

وأفادت وكالة "بلومبرج" للانباء بأن الترجيح جاء أعلى بواقع 4ر65 نقطة مئوية من نسبة ترجيح فوز المرشحة فاليري بيكريس التي جاءت في المركز الثاني.

وبذلك زادت فرص فوز ماكرون في الانتخابات الرئاسية المقررة في نيسان/أبريل 2022، بنسبة 9ر2 نقطة مئوية.

من ناحية تراجعت فرص فوز بيكريس في الانتخابات إلى أدنى مستوياتها بواقع 1ر2 نقطة مئوية.