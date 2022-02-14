ارتفع عدد الشركات الكبيرة المؤسسة حديثا في ألمانيا عام 2021 مقارنة بعام 2019، أي قبل بدء أزمة جائحة كورونا.

وذكر مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن أنه في عام 2021 تأسست نحو 126 ألفا و900 شركة من هذه الشركات في ألمانيا، بزيادة قدرها 4ر8% مقارنة بعام 2020، و5ر3% مقارنة بعام .2019

وفي المقابل، تخلت حوالي 87200 شركة عن نشاطها تماما العام الماضي، بتراجع قدره 3ر1% مقارنة بعام 2020 و 3ر12% مقارنة بعام .2019

وبالنسبة للشركات الناشئة الصغيرة، انخفض تسجيل الشركات الجديدة العام الماضي، حيث بلغ نحو 132 ألف شركة مسجلة على مدار العام، بتراجع قدره 8ر2% مقارنة بعام 2020، و5ر19% مقارنة بعام .2019

وإجمالا، أحصى المكتب تسجيل 704 آلاف و900 شركة جديدة في ألمانيا العام الماضي، بزيادة قدرها 7ر6% مقارنة بعام .2020

وتتضمن البيانات إلى جانب الشركات المؤسسة حديثا عمليات الاستحواذ وتغيير النشاط.