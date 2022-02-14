أصبح أولاف شولتس أول مستشار ألماني يتم تمثيله على موقع "تويتر"

وبعد نحو شهرين من تولي السياسي المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، تم إطلاق الحساب "بوندسكانزلر"

وبعد تهنئة الرئيس الألماني الذي تمت إعادة انتخابه فرانك فالتر شتاينماير، قال الحساب "مرحبا تويتر".

وبعد ساعات، أعرب شولتس عن شكره للأشخاص الذين يتابعونه على خدمة الرسائل القصيرة.

وقال "لقد أصبحت مستشارا اتحاديا مع إعلان تفسير سياساتي- من الآن فصاعدا، يتعين أن يحدث هذا على هذه القناة. على الأقل إلى الحد الذي تسمح به الـ280 حرفا. أنا أتطلع إلى هذا".