OSN تطلق حصرياً مجموعة من المسلسلات المتميزة من Sky Studios وأعمال Peacock الأصلية من إنتاج Universal Studio Group تتضمن Bel-Air وJOE vs CAROLE وWe Are Lady Parts وAngelyne

OSN ستقدم مسلسلات وأفلاماً جديدة من NBC في 2022

أعلنت OSN، شبكة المحتوى الترفيهي الرائدة على مستوى المنطقة، عن تقديم مجموعة أكبر من أي وقت مضى من المسلسلات والأفلام الحصرية والمتميزة من NBCUniversal لمشتركي OSN خلال العام 2022.

وكانت OSN بدأت في ديسمبر الماضي بث المسلسل الكوميدي MacGruber، أحد إنتاجات Peacock الأصلية، وهو من بطولة ويل فورت، وسيتمكن مشتركو OSN من متابعة العديد من إنتاجات Peacock، مثل Bel-Air، المسلسل الذي طال انتظاره والمقرر عرضه على OSN في 14 فبراير. هذا العمل من إنتاج ويل سميث، ويمثل إعادة تصور درامية للمسلسل الكوميدي المحبوب The Fresh Prince of Bel-Air، كما يعد تجربة جديدة لرحلة ويل المعقدة من شوارع غرب فيلادلفيا إلى القصور الفخمة المسورة.

وتتضمن أعمال Peacock الأخرى المنتظرة، التي أنتجتها Universal Studio Group، والمقرر عرضها على OSN في العام 2022، المسلسل الكوميدي We Are Lady Parts، والدراما الجديدة Angelyne من بطولة إيمي روسوم التي لعبت فيه دورا فخريا، إضافة إلى JOE vs CAROLE، المسلسل الدرامي القصير Joe Exotic: Tiger King المبني على بودكاست ووندري الذي يستضيفه ويقدمه روبرت مور، ويدور حول عاشقة القطط كارول باسكن (تلعب دورها كيت ماكينون، نجمة Saturday Night Live وGhostbusters) وزميلها المحب للحيوانات الغريبة جو «إكزوتيك» شريبفوغل (يلعب دوره جون كاميرون ميتشل بطل Girls وHedwig and the Angry Inch).

يذكر أن Universal Studio Group تتألف من 4 استوديوهات تلفزيونية شهيرة تابعة لشركة NBCUniversal تضم: Universal Television وUCP وUniversal International Studios وUniversal Television Alternative Studio.

وتشتمل قائمة الأعمال الرائعة من Sky Studios، التي سيستمتع بمشاهدتها مشتركو OSN، على المسلسل الدرامي الجريء I Hate Suzie، من بطولة بيلي بابير المرشحة لجائزة BAFTA عن Collateral وDoctor Who والتي ابتكرت المسلسل بالاشتراك مع الكاتبة الشهيرة لوسي بريبل الحائزة جائزة Emmy (نجمة Succession وEnron). كذلك تضم الأعمال مسلسل مغامرات الخيال العلمي Intergalactic، ومسلسل The Fear Index لروبرت هاريس، من بطولة جوش هارتنت. كذلك سوف يشهد العام 2022 إطلاق الموسم الثاني الذي طال انتظاره من المسلسل الجريمة Gangs of London.

وتتضمن أعمال NBC القادمة المسلسل القصير The Thing About Pam، المستند إلى قصة مقتل بيتسي فاريا في العام 2011 والذي أسفر عن إدانة زوجها روس الذي أصر على براءته، لتتم تبرئته لاحقا. لكن هذه الجريمة تلحقها سلسلة من الأحداث التي من شأنها فضح مخطط بام هوب (من تمثيل رينيه زيلويغر). المسلسل من إنتاج Blumhouse Television وNBC News Studios وBig Picture Co.. ويمكن لمشتركي OSN أيضا ترقب عودة المسلسل الكبير الذي طال انتظاره Law & Order من المنتج الحائز جائزة Emmy®️ ديك وولف. وسوف يعرض كلا العملين على OSN في نفس يوم إطلاقهما في الولايات المتحدة.

وتشمل أقوى الأفلام القادمة على OSN في 2022 بفضل الاتفاقية مع NBCU وعبر نافذة Pay 1: F9 وSing 2 وThe Boss Baby: Family Business وفيلم الأكشن والغموض Nobody، بالإضافة إلى أفلام نالت الاستحسان مثل Belfast الذي نال 7 ترشيحات لجائزة الأوسكار من إخراج كينيث براناه وLast Night In Soho للمخرج والمنتج إدغار رايت.

ومن المقرر أن تصبح جميع هذه الأعمال الرائعة متاحة لمشاهدي OSN في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالتزامن مع أوقات عروضها الأولى بجميع أنحاء العالم.

وأعرب نيك فورورد الرئيس التنفيذي للمحتوى الرقمي والمحتوى في OSN، عن سعادته بالإنجازات التي تشهدها العلاقة الراسخة مع NBCUniversal والتي أسفرت عن إضافة العديد من أقوى الأفلام والمسلسلات التلفزيونية والسينمائية المرتقبة لهذا العام إلى قائمة OSN.

وقال: «من شأن هذا التعاون تعزيز محفظتنا من المحتوى المتميز في OSN نظرا لحرصنا على الوفاء بالتزامنا بجلب المحتوى الأكثر طلبا وشهرة إلى جمهورنا أولا، بالتزامن مع أوقات عروضها الأولى بجميع أنحاء العالم».

من ناحيته، أعرب دون ماكغريغر النائب التنفيذي للرئيس - رئيس قطاع التوزيع العالمي لدى NBCUniversal، عن فخره بالمستوى المرموق والنطاق الواسع للمحتوى الذي تقدمه شركته لعملائها في جميع أنحاء العالم. وقال: «لقد ظلت OSN دائما شريكا رائعا على مر السنين، ويسعدنا أن مشتركيها سيتمكنون قريبا من الاستمتاع بمسلسلات وأفلام NBCUniversal الجديدة والرائعة».

وبوسع المشتركين في OSN الاستمتاع بعوالم جديدة من التسلية والمتعة عبر أحدث إصدارات السينما وأكبر أفلام هوليوود والمسلسلات وإنتاجات OSN الأصلية، فضلا عن سهولة الاستمتاع بالترفيه في أي وقت ومن أي مكان باستخدام تطبيق OSN Streaming، وذلك بمئات الساعات من المحتوى الحصري الذي ينال رضا جميع أفراد الأسرة.