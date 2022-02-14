عبدالكريم العبدالله

أشادت رئيس جمعية العلاج الطبيعي الكويتية هناء الخميس بتشكيل وزارة الصحة قرارا لدراسة مدى إمكانية السماح للتخصصات الطبية المساندة للعمل بمستشفيات القطاع الأهلي بنظام الدوام الجزئي برئاسة الوكيل المساعد لشؤون الخدمات الطبية الأهلية د.فاطمة النجار والتي تبذل جهودا مشكورة في هذا الموضوع.

وبينت الخميس في تصريح صحافي أن هذا الموضوع أحد مطالبات جمعية العلاج الطبيعي خلال الاجتماع الأخير مع وزير الصحة د.خالد السعيد، والذي كان قد وعد مشكورا بإصدار تعليمات لتشكيل لجنة بهذا الخصوص، وكان داعما لجميع المهن المساندة من بينها مهنة العلاج الطبيعي، مشيدة أيضا بدور اتحاد المستشفيات الأهلية الذي كان له دور أيضا في مخاطبة ديوان الخدمة المدنية للسماح لهذه الفئة الوظيفية بالجمع بين القطاعين.

وأوضحت أن اللجنة المشكلة تخص جميع المهن المساندة لمهنة الطب وتضم ممثلا عن مهنة العلاج الطبيعي، وهو مدير إدارة خدمات العلاج الطبيعي عبدالله زمان، مؤكدة تفاؤلها بالانتهاء من اللجنة لصالح هذه المهن ومنحها الحق في الجمع بين القطاعين الحكومي والخاص حسب لوائح ونظم تضعها وزارة الصحة بما لا يتعارض مع مصلحة العمل وتوفير خدمات علاجية متميزة في كل القطاعات.