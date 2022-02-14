عقدت اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي والوزراء أعضاء اللجنة اجتماعا اليوم الاثنين في قصر السيف.

وبحثت اللجنة خلال الاجتماع آخر التقارير الواردة لها من السلطات الصحية حول مؤشرات تقييم الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في دولة الكويت وما شهده في الأيام القليلة الماضية من تحسن ملحوظ.

كما استعرضت اللجنة أحدث الأرقام والاحصائيات حول نسب ممن تلقوا الجرعة التعزيزية إضافة إلى الوضع الحالي للمنظومة الصحية في دولة الكويت.

واستمعت اللجنة إلى أحدث تقارير الجهات الحكومية المعنية بمتابعة تطبيق قرارات مجلس الوزراء ذات الصلة بفيروس كورونا.