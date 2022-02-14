twitter facebook whatsapp viber telegram email الناطق الرسمي باسم الحكومة: تلفزيون الكويت يبث بعد قليل على الهواء مباشرة كلمة لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ووزير الصحة د. خالد السعيد بشأن آخر تطورات اجراءات الحكومة في مواجهة وباء كوفيد- 19 الاثنين 2022/2/14 المصدر : الأنباء عدد المشاهدات 1991 A+ A- استمع مريم بندق أعلم الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم: تلفزيون الكويت يبث بعد قليل على الهواء مباشرة كلمة لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ووزير الصحة د. خالد السعيد بشأن آخر تطورات اجراءات الحكومة في مواجهة وباء كوفيد- 19.