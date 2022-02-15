أعلنت شركة العيد للأغذية توقيع عقد تعاون مع شركة «فرضتك»، لبيع وتسويق منتجات العلامات التجارية الغذائية التابعة والشريكة من خلال القنوات الرقمية لشركة «فرضتك».



وتأسست شركة فرضتك للخضار والفواكه عام 2017، وتخصصت بنجاح في بداياتها بتوصيل الخضراوات والفواكه الطازجة، ثم أضافت بعد ذلك إلى تطبيقها وموقعها الإلكتروني المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية وبعض المنتجات الغذائية العضوية، وهي حاليا أحد أنجح المشاريع المحلية لتوصيل الطلبات المتخصصة للخضار والفواكه والسلع الغذائية في الكويت.



مدير التسويق الرقمي في شركة العيد للأغذية فيصل العجمي أكد أن التعاون مع تطبيق وموقع «فرضتك»، يعد إضافة نوعية وخطوة أولى لتوسع شركة العيد للأغذية في بناء شراكات فاعلة مع المواقع والتطبيقات الرقمية المميزة بخدمات الطلب والتوصيل عبر «الأونلاين»، وهو ما يتوافق مع توجه الشركة الداعم لرقمنة أعمالها والدخول في قنوات جديدة بغية الوصول إلى أكبر شريحة من المستهلكين.



بدوره، أعرب مؤسس موقع وتطبيق «فرضتك» محمد الحجرف عن سعادته البالغة بالتعاون مع شركة «العيد للأغذية» أحد أكثر الشركات الغذائية اللافتة بأدائها وتطورها على المستوى المحلي، والذي يتزامن مع حصول تطبيق وموقع «فرضتك» أخيرا على شهادات الأيزو ونظام إدارة سلامة الغذاء والجودة من أهم المؤسسات الأميركية المعتمدة عالميا. وتابع: نثمن دور شركة العيد للأغذية الفريد في دعم أصحاب المشروعات الكويتية الرائدة، وتشجيع المنتج الوطني، ونطمح الى تعاون مثمر يصب في صالح الطرفين، ويترجم أحد أهداف فرضتك بتلبية احتياجات العملاء والمستهلكين من خلال عرض خيارات متنوعة من المواد الغذائية والخضار والفواكه.



ويدعم التعاون مع تطبيق وموقع «فرضتك» سعي شركة العيد للأغذية لتحقيق النمو المتواصل لأعمالها، عبر التركيز على محاور أساسية من أبرزها التوسع الرقمي في قطاعات جديدة تدعم خطط التسويق لمنتجاتها والوصول الى أوسع شريحة من المستهلكين.