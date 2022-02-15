أعلنت شركة كوفي ديستركت ليميتد المالكة لتطبيق «كوفي» - أحد استثمارات شركة مجموعة الامتياز الاستثمارية والذي تمتلك فيه نسبة 25% من رأس المال عن حصولها على منحة من برنامج الابتكار التابع لمكتب أبوظبي للاستثمار.



ومما يجدر ذكره، أن برنامج الابتكار لمكتب أبوظبي للاستثمار والبالغ حجم محفظته ما يقارب 2 مليار درهم إماراتي قد قدم منح تسهيلات إلى 37 شركة مبتكرة، ويقدم البرنامج الدعم للشركات عالية النمو مثل شركة كوفي ديستركت المالكة لتطبيق كوفي وذلك حتى تصل تلك الشركات الى مستوى متقدم من الأعمال وأن تصبح رائدة في مجالات تخصصها.



وتمتلك شركة كوفي ديستركت ليميتد تطبيقا حديثا متخصصا في القهوة يوفر وصولا سريعا إلى مجموعة واسعة من العلامات التجارية العالمية والمحلية للقهوة من خلال خدمات وميزات متعددة على منصة واحدة.



من جانبه، ذكر سعد عبدالرزاق الزيد نائب الرئيس التنفيذي لإدارة التطوير المؤسسي أن شركة مجموعة الامتياز الاستثمارية تسعى دائما الى تنويع استثماراتها والاستثمار في الشركات الرائدة في قطاعات التكنولوجيا وتطوير تلك الشركات لتمكينهم من النمو وتحقيق كافة الأهداف، وتعد شركة كوفي ديستركت ليميتد من الشركات الناشئة التي تمكنت من دخول أسواق الخليج والأسواق الأوروبية منها بريطانيا وتركيا.