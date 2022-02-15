أعلنت شركة «ميماك أوجلفي»، عن تعيين سامر عبود، المدير العام الإقليمي، أول رئيس إقليمي للتطوير والنمو المؤسسي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وسيعمل عبود على توسيع نطاق صلاحياته ومهامه، وفي الوقت نفسه سيواصل القيام بمسؤولياته الحالية في المملكة العربية السعودية ولبنان والعراق، حيث قاد تطوير ونمو أنشطة الوكالة في هذه الأسواق على مدار السنوات الست الماضية.



ويأتي استحداث الدور القيادي الجديد، لدفع وتيرة النمو لمواكبة الاتجاهات العصرية في قطاع الاتصال والتسويق من خلال وحدات الأعمال الخمس للوكالة: الإعلان والعلامة التجارية والمحتوى، العلاقات العامة، الرعاية الصحية والتجارب الرقمية وآليات النمو والابتكار. وسيعمل عبود بشكل وثيق مع الرئيس التنفيذي للوكالة، ديفيد فوكس، وقادتها الإقليميين والمديرين التنفيذيين في الأسواق التي تتواجد فيها الوكالة، لقيادة استراتيجيات السوق والاستجابة لمصالح واحتياجات العملاء، بهدف تحقيق النجاح المستدام عبر مكاتب الوكالة الـ 11 والمنتشرة في تسعة بلدان.



وتأتي هذه الخطوة، كجزء من استراتيجية أوسع نطاقا، تقوم على مواصلة تعزيز تقديم الحلول الإبداعية العصرية، وذلك لتلبية احتياجات العلامات التجارية التي تشهد تطورا متسارعا، وهذا من شأنه أن يساهم في تحقيق وعد الوكالة وتطلعاتها بأن تكون الشريك الإبداعي الأول على مستوى المنطقة ومنصة لتمكين التحول والتطور الثقافي والاجتماعي والاقتصادي لمجتمعات المنطقة.



وقال سامر عبود، الرئيس الإقليمي للتطوير والنمو المؤسسي الذي تم تعيينه مؤخرا: شكلت سنة 2021، عاما تحوليا بالنسبة لشركة ميماك أوجلفي، حيث نجحنا في تخطي تحديات جائحة كوفيد-19 من خلال وسائل اتصال وتواصل مبتكرة وفعالة، كانت مصدر إلهام للعلامات التجارية والأفراد لإحداث التأثير الإيجابي على مستوى المنطقة.



وأضاف: يشرفني ويسعدني أن أتولى هذا الدور، وأتطلع إلى جذب المزيد من المواهب الفذة والعملاء إلى وكالتنا من خلال الأعمال المؤثرة والمبتكرة.



من جهته، قال ديفيد فوكس، الرئيس التنفيذي لشركة ميماك أوجلفي: إن رصيد إنجازات سامر الحافل بالنجاحات في بناء فرق عمل متميزة وناجحة في الأسواق التي تنطوي على تحديات كبيرة، وإبراز أفضل الممارسات العالمية وتقديم تقنيات وتكنولوجيات جديدة واستراتيجيات نمو مبتكرة لوكالتنا وعملائنا، تشكل بحد ذاتها دليلا واضحا على أنه جدير بتولي هذا الدور.



وأضاف: نجح عبود في إطلاق مكتبنا في الدوحة في عام 2012، وعمل على تطويره وتحقيق النمو المنشود ليصبح أحد أهم الأسواق التي نتواجد فيها، قبل أن ينتقل إلى إدارة مجموعة من الأسواق الإقليمية، ولقد أثبت مرة تلو الأخرى من خلال أسلوبه الذي يتسم بالديناميكية والمرونة والشغف، قدرته على قيادة فرق بارعة لتحقيق النجاح المستدام. وهذا بالتحديد ما يتطلبه الدور والمهام الجديدة، وهو العمل على تحقيق هذه النجاحات المستدامة لجميع العملاء عبر جميع وحدات الأعمال وفي جميع الأسواق. وأتوجه بالتهنئة إلى سامر على هذه الترقية التي يستحقها، وأتطلع إلى مشاركة المزيد من النجاحات معه ومع شبكتنا.