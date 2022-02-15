استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه، بدار يمامة أمس سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله.



كما استقبل سموه في دار يمامة أمس، وبحضور سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم.



كما استقبل سموه، وبحضور سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد المنصور، ووزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د.أحمد ناصر المحمد.



من جهة أخرى، بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة الرئيس د.فرانك فالتر شتاينماير، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للجمهورية لفترة رئاسية ثانية، متمنيا سموه له كل التوفيق والسداد وموفور الصحة والعافية وللعلاقات الوطيدة بين البلدين الصديقين المزيد من التطور والنماء.



كما بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس د.فرانك فالتر شتاينماير، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لجمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة لفترة رئاسية ثانية متمنيا سموه له كل التوفيق والسداد. كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقية تهنئة مماثلة.