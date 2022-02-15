بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه وصادق تمنياته بمناسبة الذكرى الواحدة والعشرين لإقرار ميثاق العمل الوطني في مملكة البحرين الشقيقة، مشيدا سموه في هذه المناسبة بما حققه البلد الشقيق في عهد جلالته الميمون من إنجازات تنموية بارزة على صعيد مساره الحضاري، وسائلا سموه المولى تعالى أن يديم على جلالته موفور الصحة وتمام العافية وأن يحقق لمملكة البحرين الشقيقة المزيد مما تتطلع إليه من تقدم ورقي وازدهار في ظل قيادة جلالته الحكيمة.



وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة الذكرى الواحدة والعشرين لإقرار ميثاق العمل الوطني في مملكة البحرين الشقيقة، مبتهلا سموه إلى الباري جل وعلا أن يديم على جلالته وافر الصحة والعافية وأن يحقق للبلد الشقيق المزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الرشيدة لجلالته.



وبعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقية تهنئة مماثلة.