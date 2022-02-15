اختتمت معظم أسواق الأسهم الخليجية تعاملات أمس على ارتفاع، مع صعود أسعار النفط إلى أعلى مستوى في سبع سنوات مدعومة بتحذيرات من أن روسيا قد تغزو أوكرانيا في أي وقت، غير أن سوق دبي تراجع وسط خسائر في القطاعين العقاري والصناعي.



وأفادت وكالة «رويترز» للأنباء بأن مؤشر سوق أبوظبي حول اتجاهه ليرتفع 1.2% ويسجل مستوى قياسيا، حيث حقق المؤشر أكبر مكسب منذ 19 من يناير، كما ارتفع مؤشر السوق العام لبورصة الكويت 0.54% بدعم من صعود السوق الأول 0.56%، كما ارتفع المؤشر السعودي 1.5% مسجلا أفضل أداء له في نحو شهرين، وزاد المؤشر القطري 0.4% على الرغم من تأثر المعنويات بشدة بالأسهم المالية، وخالف مؤشر دبي الاتجاه، لينخفض 0.3%.



وقالت كبيرة محللي السوق بقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى «إكس.تي.بي» فرح مراد: أسواق الأسهم في مجلس التعاون الخليجي تحركت في اتجاهات مختلفة في ظل زيادة التوتر الجيوسياسي في شرق أوروبا وارتفاع أسعار النفط، وفي الوقت نفسه، يزداد العزوف عن المخاطر بسبب التوقعات بتشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة.