دفعت الأزمة الروسية ـ الأوكرانية أسعار النفط العالمية لأعلى مستوياتها منذ سبع سنوات لتقفز في تداولات يوم الجمعة الماضي بنحو 3% وسط توقعات بارتفاعها إلى أكثر 100 دولار للبرميل الواحد في حال الفشل باحتواء الأزمة.



ووسط مخاوف من أي مواجهة عسكرية قد تؤدي إلى شح ونقص في إمدادات الطاقة العالمية، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 3.03 دولارات لتبلغ 94.44 دولارا للبرميل، بينما زاد سعر خام غرب تكساس الوسيط 3.22 دولارات ليبلغ 93.10 دولارا للبرميل.



في هذا الصدد، قال الخبير في تكرير وتسويق النفط عبدالحميد العوضي إن «الأسواق النفطية تشهد حالة من عدم الاستقرار نتيجة التوتر المتصاعد بسبب الأزمة الروسية ـ الأوكرانية» التي دخلت على خطها دول غربية.



وأوضح العوضي أن روسيا من أكبر منتجي النفط والغاز في العالم بنحو 11 مليون برميل نفط يوميا ومزود رئيس للقارة الأوروبية باحتياجاتها من النفط والغاز «لذا تزداد المخاوف على تأمين إمدادات الطاقة للقارة العجوز» التي تعتمد فيها على روسيا بأكثر من ثلث احتياجاتها من النفط وما يزيد على 50% من احتياجاتها من الغاز.



وأشار إلى التلويح الغربي لروسيا بفرض عقوبات اقتصادية صعبة ومؤثرة على اقتصادها في «حال قيامها بعمل عسكري» ضد أوكرانيا، لافتا في الوقت نفسه إلى التراجع الكبير في سعر صرف الروبل الروسي مقابل الدولار الأميركي ليبلغ 77 روبل مقابل الدولار الواحد.



وتوقع حال فشل الجهود الديبلوماسية لإنهاء الأزمة أن «تتخطى الأسعار مستوى الـ 100 دولار للبرميل ما قد يضطر لتخفيف العقوبات الأميركية وإلغاء الحظر النفطي على إيران وفنزويلا لمواجهة ارتفاعات بالأسعار».



بدوره، قال أستاذ هندسة البترول في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.أحمد الكوح إن هناك حالة من التوازن الواضح في الأسواق النفطية، إذ إن كميات الإنتاج متجاوبة مع مستويات الطلب، مضيفا أن التوترات الناجمة عن الأزمة أدت إلى ارتفاع الأسعار.



وأضاف الكوح أن قرار تحالف «أوپيك+» الذي يضم أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط (أوپيك) ومنتجين من خارجها بمواصلة خطته الإنتاجية بزيادة إنتاج 400 ألف برميل يوميا في مارس القادم «سيبقى كما هو عليه ومن الصعب أن يشهد تغييرات جذرية لمستويات الإنتاج في ضوء المخاوف من التخمة النفطية إذا ما نجحت الجهود الديبلوماسية في إنهاء التوتر الحالي».



وبين أن «أسعار النفط مرتبطة بشكل مباشر بطريقة إنهاء الأزمة فالحل العسكري قد يصل بها لمستوى 120 دولارا للبرميل في حين أن الحل الديبلوماسي سيقودها للانخفاض التدريجي لتصل إلى مستوى 70 دولارا للبرميل».



من جانبه، قال الخبير في مجال الطاقة جمال الغربللي إن «أسواق النفط تشهد ارتفاعا في الأسعار وقد يصل هذا الارتفاع إلى أعلى من 100 دولار للبرميل نتيجة الأوضاع بين روسيا وأوكرانيا».



وذكر الغربللي أن «روسيا في حال قيام أي عمل عسكري قد تتخذ قرارت بتخفيض كميات تصدير الغاز لأوروبا كما أن هناك احتمالات كبيرة لإقرار عقوبات اقتصادية جديدة ضدها من قبل التحالف الأوروبي ـ الأميركي».



ونوه بدور روسيا المتميز في اتفاق «أوپيك+»، مضيفا أن «نشوب أعمال عسكرية قد يزعزع التزام روسيا بالاتفاق».



وتوقع الغربللي ان تحافظ دول «أوپيك+» على مكتسبات الأسعار التي تم تحقيقها لمواجهة انخفاض الموارد المالية وارتفاع التكاليف خلال جائحة فيروس كورونا المستجد في السنتين الماضيتين.



وكانت الأزمة الروسية ـ الأوكرانية برزت لدى طلب روسيا الاتحادية من الغرب إعطاءها «ضمانات أمنية قانونية ملزمة» بعدم ضم أوكرانيا وجورجيا إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) وتراجع الهيكلية العسكرية للحلف إلى الحدود التي كانت قائمة في عام 1997 وعدم نشر أسلحة نووية فتاكة قرب حدودها.



وفي حين تستمر واشنطن وحلف «ناتو» في إطلاق تصريحات تنذر بـ «اقتراب روسيا من غزو أوكرانيا»، تتمسك موسكو بإنكار ذلك وتصفها بـ «المغالاة».