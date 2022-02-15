قرر مجلس الوزراء في اجتماع الاعتيادي أمس تخفيف قيود مكافحة فيروس كورونا.

وفي مؤتمر صحافي أعلن سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد أن المجلس وافق على رص الصفوف في المساجد وحضور الطلبة في المدارس بدون فحص والالتزام بلبس الكمام.

وقال الخالد: نجحنا في تجاوز موجة جديدة من فيروس كورونا بأقل الأضرار صحيا واقتصاديا ومجتمعيا.

من جهته أكد الناطق باسم الحكومة م.طارق المزرم أن مجلس الوزراء قرر في جلسته الاعتيادية أمس إلغاء شرط إجراء فحص الـ (بي.سي.آر) للأشخاص مكتملي التحصين ضد فيروس كورونا قبل القدوم إلى البلاد وعند الوصول وكذلك الحجر المنزلي.

وأضاف المزرم في المؤتمر الصحافي الخاص باجتماع مجلس الوزراء أمس أنه اعتبارا من الأحد 20 فبراير 2022 سيتم إلغاء شرط إجراء فحص الـ(بي.سي.آر) للأشخاص "غير مكتملي التحصين ضد (كورونا)" قبل القدوم إلى البلاد.. وإلزامهم بالحجر المنزلي لمدة 7 أيام بعد الوصول مع إمكانية إنهاء الحجر قبل ذلك في حال إجراء فحص سلبي، فيما سيتم إلزام "غير المحصنين بإجراء فحص (بي.سي.آر) "سلبي" قبل القبول على الرحلة ب72 ساعة.. مع تطبيق الحجر المنزلي لمدة 7 أيام بعد الوصول.. وإجراء فحص آخر في اليوم السابع يؤكد الخلو من الفيروس لإنهاء الحجر.

وأضاف الناطق باسم الحكومة أنه تقرر اعتباراً من الأحد 13 مارس 2022 عودة نظام الدوام الرسمي المعتاد في كافة الجهات الحكومية

وتابع: اعتباراً من الأحد 20 فبراير 2022 سيتم السماح بإقامة المناسبات الاجتماعية بكافة أنواعها سواء كانت بالأماكن المغلقة أو المفتوحة مع الالتزام بالاشتراطات الصحية، وإعادة عقد الاجتماعات والمؤتمرات والدورات الداخلية حضورياً، كما سيتم إلغاء شرط إجراء فحص الـ(بي.سي.آر) الأسبوعي للأطفال "غير المحصنين ضد (كورونا)" للفئة دون سن ال16 عاما عند الحضور إلى المدارس.