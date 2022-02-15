القاهرة - مجدي عبدالرحمن



أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن تعميق التصنيع المحلي للمنتج المصري يأتي على رأس أولويات خطة عمل الحكومة.



جاء ذلك خلال البيان الذي ألقته الوزيرة جامع أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار بهاء أبو شقة حول رؤية وخطة عمل الوزارة لتعميق التصنيع المحلي وزيادة معدلات التصدير.



وقالت إن هذه أولويات الحكومة خاصة وأن قطاع الصناعة يمثل القاطرة الرئيسية للاقتصاد القومي من حيث مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وكذا دوره في توفير فرص العمل، مشيرة في هذا الإطار إلى الـ 100 إجراء المقترحة لتحفيز قطاع الصناعة والتي جاءت تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي والتي تستهدف تلبية احتياجات السوق المحلي، إلى جانب زيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية وفقا لخطة ممنهجة ترتكز على رواج المنتج المصري بتلك الأسواق، اعتمادا على زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.



وأضافت أن د.مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلف بتشكيل لجنة تضم 17 وزارة وجهة مختلفة برئاسة وزارة التجارة والصناعة بهدف التنسيق لتنفيذ مجموعة 100 إجراء مقترح لتحفيز الصناعة، وذلك في ضوء التوصيات الصادرة عن اللجنة المشكلة لدراسة معوقات الصناعة وتحديد الخطوات الأولية التي يمكن البدء بها في هذا الملف.



وأشارت جامع إلى أنه تم تقسيم الإجراءات المشار إليها بحسب المدة الزمنية المطلوبة لتنفيذها حيث تم حتى الآن الانتهاء من 61 إجراء تتضمن 44 إجراء قصير المدى و16 إجراء متوسط المدى وإجراء طويل المدى، وجاري العمل لإنجاز 39 إجراء منها 3 إجراءات قصيرة المدى و19 إجراء متوسط المدى و17 إجراء طويل المدى، موضحة أنه تم إعداد بيان بالتوزيع النوعي للإجراءات على نحو 18 جهة معنية.