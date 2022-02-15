القاهرة - ناهد إمام



أكد د.محمد معيط وزير المالية أن منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» حظيت بشهادة ثقة من البنك الدولي، على نحو يعكس نجاحنا في تطبيقها على النحو الأمثل الذي يحقق المستهدفات المنشودة في تقليص زمن الإفراج الجمركي، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، وخفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير، لافتا إلى أن المنظومة تعد - وفقا لتقرير مرصد الاقتصاد المصري الصادر عن البنك الدولي لعام 2021 انطلاقة قوية نحو استكمال رقمنة المنظومة الجمركية التي ترتكز على ربط كل الموانئ عبر المنصة الإلكترونية «النافذة الواحدة»، بما يساعد على تحفيز بيئة الأعمال، من خلال تبسيط الإجراءات للمستوردين والمصدرين وتخفيف الأعباء عنهم.

وقال الوزير، في بيان امس، إن منصة «النافذة الواحدة» تضمن الوصول بسهولة إلى كل المعلومات الخاصة بالتجارة المصرية الداخلية والخارجية، خاصة في ظل ما تتيحه من إمكانية الاستفادة من أدوات تحليل هذه البيانات، على نحو يسهم في إثراء إصلاح السياسات المالية والاقتصادية، واتخاذ القرارات الصائبة في الوقت المناسب، والتحول التدريجي إلى الاقتصاد الرقمي.