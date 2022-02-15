القاهرة - خديجة حمودة



أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن مصر أنفقت نحو 400 مليار دولار لتطوير مشروعات البنية التحتية خلال السنوات الـ 7 الماضية، مشيرا إلى أن مبادرة «حياة كريمة» التي تستهدف تطوير الأوضاع المعيشية للريف المصري تتكلف نحو 40 مليار دولار.



وقال الرئيس السيسي، في مداخلة خلال جلسة حوارية على هامش مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول (إيجبس 2022) امس، إن المواطن المصري لم يكن يتجاوب مع خطط الإصلاح الاقتصادي في الماضي ولكنه تجاوب الآن عندما لمس جدية من الدولة في تنفيذ تلك الإصلاحات، تحمل تبعات اقتصادية صعبة»، مبديا ترحيبه بالحضور من الوزراء والشركاء والشركات على وجودهم والذي يشكل دفعة قوية للموضوعات التي تناولها المؤتمر.



وشدد الرئيس السيسي على أن قارة أفريقيا كانت متأخرة عن التقدم الإنساني لأسباب تاريخية، مشيرا إلى أنه لا يجب أن تدفع الدول الأفريقية ثمن الآثار التي نجمت عن الاستعمار واستغلال مواردها مرة أخرى.



وقال السيسي: «إن أفريقيا أضحت أقل قارات العالم تقدما وأكثرها في محدودية الدخل والفقر والجهل بشكل ضخم»، لافتا إلى أن نصف سكان القارة من دون طاقة، كما قالت د.أماني أبوزيد مفوضة البنية التحتية والطاقة بالاتحاد الأفريقي أن نصف سكان القارة ليس لديهم طاقة وأن نحو 400 ألف يموتون جراء استخدام الخشب والمواد الأولية في الإشعال، متسائلا: هل تستطيع الدول الأفريقية أن تتعامل مع متطلبات الطاقة الجديدة والمتجددة؟



وأضاف أن الدول الأفريقية ليست مستعدة حتى الآن لجذب استثمارات الطاقة الجديدة بسبب الصراعات وعدم الاستقرار، مشيرا إلى أن تطوير البنية التحتية في أفريقيا يحتاج إلى استثمارات ضخمة.



وأوضح أنه لكي تتحول مصر لمركز أو محطة للطاقة كان لزاما أن تكون شبكة الكهرباء والنقل والتحكم والإنتاج الخاصة بها قادرة على استيعاب النقل لدول مثل ليبيا والسودان والأردن والسعودية وإسرائيل، متسائلا: هل تتوافر مثل تلك الشبكات في دول القارة الأفريقية؟



وقال الرئيس السيسي إن الاستثمار خلال فترة جائحة كورونا تراجع بشكل ملحوظ في العالم أجمع وهو ما أثر بشكل سلبي على الإنتاج على المستوى العالمي، موجها حديثه لشركات البترول والغاز أن يمكن مع عودة الحياة إلى طبيعتها زيادة الاستثمارات.



وأبدى الرئيس السيسي تطلعه بأن يخرج مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ «كوب 27» المقرر عقده في شرم الشيخ نهاية العام الحالي بقرارات موضوعية ومتوازنة وعادلة حتى لا يتحمل الأفارقة نتائج الظروف التي مروا بها مرة أخرى.