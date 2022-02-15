بيروت - ناجي شربل



ينتظر الوسط الكروي اللبناني انعقاد الجمعية العمومية العادية السنوية للاتحاد اللبناني لكرة القدم في الساعات القليلة المقبلة، لمعرفة مصير الموسم الكروي، خصوصا على صعيد بطولة الدوري العام الـ 62 لأندية الدرجة الأولى، بعد تعليقه اتحاديا اثر قرار لجنة الاستئناف في الاتحاد اللبناني في شأن مباراة النجمة والعهد والتي انسحب منها الأول، وإعلانها إعادة المباراة، ونقض قرار اللجنة التنفيذية للاتحاد باعتماد خسارة النجمة وخصم 6 نقاط من رصيده.



وكان العهد مدعوما بأكثرية من أندية الدرجة الأولى قد رفضوا قرار لجنة الاستئناف، ولجأ إلى مركز التحكيم معلنا الانتقال بعدها إلى محكمة التحكيم الرياضية الدولية (كاس).



ومن النتائج المتوقعة للجمعية العمومية، إخراج حل وسط يقضي بحل لجنة الاستئناف من طريق إعادة تشكيل اللجان كاملة دون إلغاء قرار لجنة الاستئناف، وإجراء تعديل على بطولة الدوري باعتماد مرحلة إياب كاملة، دون تقسيم الفرق مجموعتين أولاهما للفرق الستة الأولى والثانية للفرق التي احتلت المراكز من 7 إلى 12، أو بالاستمرار في مرحلة إياب من مجموعتين والانتقال بعدها إلى الدور نصف النهائي «فاينال فور».



قرار قد يكون غير مسبوق لجهة إجراء تعديل على لوائح البطولة بعد انطلاقها، لكنه يراعي منح فرص متساوية للجميع، وإصرار على إكمال دوري الدرجة الأولي، في ضوء انتهاء بطولات باقي الدرجات.



وكانت مباريات بطولة الدرجة الأولى قد توقفت لخوض منتخب لبنان مباراتين ضد كوريا الجنوبية والعراق في صيدا، وتم تمديد التوقف في انتظار الجمعية العمومية.



وعملياً، يمكن القول بأن نادي العهد شارف على إحراز لقبه الثامن بطلا للبنان، بسبب ابتعاده في صدارة الترتيب، أيا يكن القرار في شأن نتائج النجمة. وسيستعيد العهد اللقب الذي فقده الموسم الماضي لمصلحة الأنصار الذي أحرز الثنائية. في حين يجهد النجمة لمتابعة الدوري منافسا علما انه بلغ الدور نصف النهائي لمسابقة كأس لبنان، بعدما سبق له إخراج العهد بضربات الترجيح.



ويرى المراقبون أن الموسم الكروي سيستكمل وان الأزمة التي أحدثها انسحاب النجمة من مباراته أمام العهد قد تم احتواؤها، وتاليا ستنجز الرزنامة الكروية كاملة.