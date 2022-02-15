السبانخ..مادة غذائية مثالية للحفاظ على ضغط الدم الطبيعي



يساعد السبانخ على الحفاظ على مستوى طبيعي لضغط الدم لفوائده العديدة في حالة تناوله بصورة دورية منتظمة.



وتقول د.ليرا لافسكي، خبيرة التغذية «السبانخ، مستودع لمواد مفيدة. وهو مفيد بصورة خاصة للأشخاص الذين يعانون من مشكلات في القلب والأوعية الدموية، لأنه يحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم والمغانيسيوم، اللذين يساعدان على الحفاظ على ضغط الدم الطبيعي واسترخاء عضلات القلب».



وتضيف: «يحتوي السبانخ على نسبة عالية من الألياف الغذائية، أي أن له تأثيرا إيجابيا في عمل الأمعاء ويفيد في الوقاية من الإمساك. كما أن تناول السبانخ دوريا له تأثير إيجابي في صحة الجهاز الهضمي.

وان الكاروتينات التي يحتويها هي مضادات أكسدة قوية؛ لذلك على كل من يرغب في الحفاظ على حيويته وشبابه في جميع مراحل العمر، تناول السبانخ بانتظام».



وتشير الخبيرة إلى أن «السبانخ مفيد للمرضى لأنه يحتوي على فيتامين C الذي يساعد على تقوية منظومة المناعة في فترة المرض، ولكن يجب ألا ننسى أن السبانخ يحتوي على العديد من الأوكسالات، لذلك على من يعاني من مشكلات في الكلى، تناوله بكميات صغيرة ومحدودة».

عن «نوفوستي»

