أثبت فحص إصابة كاميلا زوجة الأمير تشالز وريث عرش بريطانيا بـ «كوفيد-19».



وقال مقر الإقامة الملكي كلارنس هاوس في بيان «صاحبة السمو الملكي دوقة كورنويل ثبتت إصابتها بـ «كوفيد-19» وهي في عزل ذاتي»، وأضاف البيان «نواصل اتباع الخطوط الإرشادية للحكومة».



وأظهر فحص إصابة الأمير تشالز (73 عاما) بـ «كوفيد-19» للمرة الثانية الأسبوع الماضي ولم يورد «كلارنس هاوس» تحديثا لحالته الصحية ولم يقدم المزيد من التفاصيل عن كاميلا.



وتلقى كل من الأمير تشالز وكاميلا التطعيم كاملا بالإضافة إلى جرعة تنشيطية.



كان مصدر ملكي قد ذكر أن الأمير تشالز التقى بوالدته الملكة إليزابيث قبل يومين من تأكيد إصابته، لكنه أضاف أن الملكة لم تظهر عليها أي أعراض لكن تجري مراقبة الوضع.



وأصيب تشالز بالفيروس من قبل في مارس 2020 وقال إنه محظوظ لأن الأعراض لم تكن شديدة، وأصيب ابنه الأمير وليام كذلك بالفيروس بعد والده بفترة وجيزة في عام 2020.



وكانت الملكة إليزابيث الثانية، أعلنت الأسبوع الماضي بمناسبة احتفالها باليوبيل البلاتيني ومرور 70 عاما على تربعها على عرش بريطانيا، أنها ترغب في أن تمنح كاميلا لقب ملكة عندما يعتلي الأمير تشالز العرش.