هبطت طائرة تابعة لشركة «اير ايجيا» اضطراريا بعد اكتشاف أفعى تتنقل في سقفها، على ما أكدت الشركة الماليزية الاثنين.

وانتشر مقطع فيديو على الشبكات الاجتماعية يظهر طيف أفعى تحرك ذيلها في داخل مساحة مغلقة مخصصة للإنارة في السقف.

هذه الحادثة التي وصفتها الشركة بأنها «استثنائية»، حصلت الأسبوع الماضي خلال رحلة تربط العاصمة كوالالمبور بمدينة تاواو على الساحل الشرقي من جزيرة بورنيو.

وبعد اكتشاف الأفعى، اتخذ قائد الطائرة «إجراءات ملائمة» وهبط في مدينة كوتشينغ على بعد 900 كيلومتر إلى الغرب من تاواو، للسماح برش مبيدات للتخلص من الأفعى داخل الطائرة، وفق «اير ايجيا».



ونقل الركاب بعدها عبر طائرة أخرى إلى وجهتهم النهائية. وعلى الشبكات الاجتماعية، شبه مستخدمون ما حصل في هذه الرحلة بفيلم التشويق الأميركي «سنايكس أون إيه بلاين» (2006) للمخرج ديفيد ريتشارد إيليس.