أكد محافظ حولي علي الأصفر ضرورة تلمس معاناة المواطنين في المحافظة، مشيرا الى النزول للشارع ومتابعة فرق الإزالة وتشجيعهم.



جاء ذلك خلال متابعته لحملة الإزالات يرافقه مدير أمن حولي اللواء عبدالله العلي، ورئيس قسم إزالة المخالفات في بلدية حولي م.عايض القحطاني، لإزالة عدد من مظلات السيارات المخالفة المقامة على أملاك الدولة بمنطقة السالمية.



ولفت الأصفر إلى تعاون المحافظة مع كل الفرق المعنية برصد المخالفات وتطبيق العقوبات على المتجاوزين، آملا أن تسفر هذه الجهود عن منع استغلال املاك الدولة وتشويه المنظر العام للمحافظة.



وتقدم بالشكر الى رئيس قسم إزالة مخالفات بلدية حولي وزملائه على ما قاموا به من جهود كبيرة، مؤكدا استمرار التعاون وتذليل العقبات لخدمة المواطنين.



من جانبه، قال رئيس قسم إزالة مخالفات بلدية حولي م.عايض القحطاني إن الحملة أسفرت عن إزالة ما يقارب 70 مظلة سيارات وحواجز حديدية مقامة على أملاك الدولة و4 سيارات مهملة تم توجيه إنذارات مسبقة لها.