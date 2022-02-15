بشرى شعبان

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية عن إحصائية خدمات إدارة رعاية المسنين لشهر يناير الماضي، والتي حصلت «الأنباء» على نسخة منها، وبينت إصدار 254 بطاقة «أولوية» لكبار السن منها 124 للرجال و130 للنساء ليصبح العداد الإجمالي للحاصلين عليها 26864 حالة.



وأشارت الإحصائية الى إصدار 31 لوحة مركبة من اصل 35 طلبا، حيث تم رفض 4 حالات لعدم استيفاء الشروط ليصبح إجمالي المستفيدين من لوحات مواقف كبار السن 731 حالة، مؤكدة أن عدد الحالات المستفيدة من الرعاية الايوائية 20 حالة منها 7 من الرجال و13 من النساء. ولفتت الى أن عدد المستفيدين من الخدمة المتنقلة بلغ 3371 حالة منها 889 من الرجال و26864 من النساء.



وفي سياق متصل، أكد مصدر خاص



لـ «الأنباء» أن الفرق الطبية للخدمة المنزلية جاهزة لاستئناف العمل فور صدور القرار من السلطات، وذلك حرصا على سلامة كبار السن والتزاما بالاشتراطات الصحية، حيث تم إيقافها منذ بداية الجائحة.