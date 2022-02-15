أعلن المتحدث الرسمي باسم التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية «سهل» يوسف كاظم عن إطلاق تحديث جديد لتطبيق «سهل» وذلك بدعم وتوجيهات مباشرة من وزيرة الدولة لشؤون البلدية ووزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د.رنا الفارس وبجهود فرق الهيئة العامة للمعلومات المدنية، مبينا أن التحديث الجديد بات متاحا عبر المتاجر الرقمية الخاصة بأجهزة الهواتف الذكية، والذي يتضمن مجموعة من المميزات الجديدة التي تعزز من تجربة المستخدمين للتطبيق الحكومي للخدمات الإلكترونية.



وكشف كاظم أن التحديث الجديد لـ «سهل» سيتضمن إضافة لوحة توقيع للحصول على توقيع المستخدم عبر التطبيق، وإضافة زر تفاعلي لتسهيل حجز المواعيد، إتاحة إمكانية تسلم الإشعارات أثناء استخدام التطبيق، إمكانية تقييم الخدمات المقدمة من الجهات الحكومية، علاوة على إمكانية تقييم المستخدم لتطبيق «سهل».



وأوضح كاظم أن هذه التحديثات الجديدة تعد خطوة جديدة نحو تعزيز كفاءة عمل التطبيق وإتاحة تجربة افضل للمستخدمين، مشيدا بدور فرق الهيئة العامة للمعلومات المدنية في تقديم إضافات جديدة تحقق إمكانيات جديدة يمكن للمستخدمين من مواطنين ومقيمين الاستفادة منها عبر تحميل واستخدام التطبيق.