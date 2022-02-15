بيروت - عامر زين الدين



استذكر سماحة شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ د.سامي أبي المنى الرئيس الشهيد رفيق الحريري قائلا عنه: «رجل الدولة وصاحب الرؤى الوطنية والمبادئ الوفاقية الذي حمل قضية قيامة لبنان وإعادة إعماره ونهضته وبناء مؤسساته حتى الرمق الأخير من مسيرة حياته السياسية والوطنية التي تمسك فيها بإرادة الوحدة وحمل رسالة الحوار والقيم الإنسانية».



وأضاف في تصريح له: «تأتي الذكرى الأليمة والوطن في قلب الأزمات القاسية والفترات العصيبة التي تضعه أمام مراحل مصيرية من تاريخه، يحتاج فيها إلى الخيارات المسؤولة والقرارات المخلصة الجريئة لإنقاذ ما تبقى من هيبة الدولة وصون المؤسسات وحماية المواطنين الذين باتوا يتوقون الى بلد يحفظ كراماتهم ويوفر حقوقهم في المواطنة والعيش الكريم».



وتوجه سماحته إلى «المسؤولين جميعا للتبصر بعواقب الأمور واستنباط الحلول المطلوبة، من أجل المصلحة الوطنية العليا ودرء المخاطر التي تواجه لبنان والمنطقة بأكملها، بنهج وفاقي لا يتوقف عند التضحيات والتنازلات بل ينظر إلى الأهداف المرجوة والمستقبل المأمول الذي يهون أمامه كل شيء».



وكان سماحته قد أوفد عضو المجلس المذهبي الشيخ سامي عبدالخالق يرافقه عدد من المشايخ من بيروت لقراءة الفاتحة على ضريح الرئيس الحريري.