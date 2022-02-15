القاهرة - سامي عبدالفتاح



انتزع بيراميدز فوزا صعبا من ضيفه أهلي طرابلس الليبي 2-1 في اللقاء الذي جمعها على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الأولى ببطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.



تقدم أهلي طرابلس في الدقيقة (21) عن طريق لاعبه محمد الطبال بعد أداء مميز في الشوط الأول، فيما قلب بيراميدز الطاولة في الشوط الثاني بادراك التعادل أولا بتسديدة رائعة لإسلام عيسى في الدقيقة (56) ثم أحرز المغربي وليد الكرتي الثاني في الدقيقة (78)، ليتصدر المجموعة برصيد 3 نقاط، فيما عاد المصري البورسعيدي بنقطة التعادل السلبي مع ملعب كوتون سبورت الكاميروني.



ويستعد المصري لاستضافة مازيمبي الكونغولي الجمعة المقبلة في ملعب برج العرب، بينما يخرج بيراميدز لمواجهة زاناكو الزامبي في لوساكا.



هذا، وتستأنف اليوم مسابقة الدوري المصري لكرة القدم بمباراتين في الجولة التاسعة، إذ يستضيف غزل المحلة نظيره المقاولون العرب، فيما يواجه سموحة نظيره الزمالك بملعب ستاد الإسكندرية.



الى ذلك، تلقى الأهلي طلبا رسميا من حازم مصطفى رئيس نادي المريخ السوداني للعب كل مبارياته في بطولة دوري الأبطال على ملعب السلام الخاص بالنادي الأهلي في القاهرة، رغم أن المريخ والأهلي ضمن مجموعة واحدة في دور المجموعات مع الهلال السوداني وصن دوانز بطل جنوب افريقيا، موضحا ان ملعب المريخ في أم درمان يحتاج الى 9 أشهر ليكون جاهزا لاستضافة أي مباريات.



ومن المتوقع موافقة محمود الخطيب على طلب المريخ، وبالتالي رفع هذه الموافقة الى الاتحاد الأفريقي لاعتماد ملعب الأهلي رسميا، ملعبا للمريخ السوداني في أدوار البطولة.



هذا، وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، سفر بعثة الفريق إلى أنغولا بطائرة خاصة استعدادا لمواجهة ساجرادا الأنغوليي، ضمن الجولة الثانية لدوري الابطال السبت المقبل.