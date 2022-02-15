أحمد مغربي



علمت «الأنباء» من مصادر نفطية مسؤولة، أن مؤسسة البترول الكويتية تدرس ترسية عقدي وثيقة التأمين الصحي الجماعي للعاملين في مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة وأفراد أسرهم للسنة المالية 2022/2023، وذلك بقيمة اجمالية تبلغ 48.33 مليون دينار. وفي التفاصيل، قالت المصادر ان «البترول» طلبت من الجهات الرقابية الموافقة المسبقة على توقيع العقدين مع شركات التأمين الفائزة، حيث تبلغ قيمة العقد الاول 35.6 مليون دينار، فيما تبلغ قيمة العقد الثاني 12.65 مليون دينار. وقالت المصادر إن وثيقة التأمين الصحي للعاملين في القطاع النفطي تغطي أكثر من 65 ألف موظف مع عائلاتهم، مشيرة إلى أن «البترول» عملت خلال الفترة الماضية على تسجيل العاملين، حيث تم تحديث بيانات الحالة الاجتماعية، من حيث (الزواج، مولود جديد، بلوغ السن) من خلال عدد من الإعلانات والمراسلات في كل الشركات التابعة. وأشارت الى ان التعاقد مع شركة التأمين بسعر يبلغ نحو 500 دينار لمدة 12 شهرا اعتبارا من 1 أبريل 2022.