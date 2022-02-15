قتل متظاهر على الاقل في الخرطوم امس بـ «طلق ناري» خلال احتجاج آلاف السودانيين على الانقلاب العسكري، بحسب ما أفادت لجنة أطباء السودان المركزية.



وقالت اللجنة في بيان «ارتقت روح شهيد، إثر إصابته في العنق والصدر من قبل قوات السلطة الانقلابية بطلق ناري متناثر أثناء مليونية 14 فبراير بمواكب مدينة الخرطوم المتوجهة نحو القصر».



وأضافت اللجنة في بيانها على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك أن حصيلة القتلى ترتفع بذلك إلى «80 شهيدا منذ يوم الانقلاب وحتى هذه اللحظة».



وخرج آلاف السودانيين امس مجددا إلى شوارع العاصمة ومدنها المجاورة وعدد من الولايات للتظاهر ضد الانقلاب الذي نفذه الجيش العام الماضي والمطالبة بحكم مدني، في احتجاجات تصدت لها قوات الأمن قرب القصر الرئاسي بقنابل الغاز المسيل للدموع.



وأفادت وكالة «فرانس برس» بأن التظاهرات جرت في الخرطوم ومدينتها التوأم أم درمان وولاية القضارف ومدينة بورتسودان الساحلية (شرق) وإقليم دارفور (غرب).



وحمل المحتجون في الخرطوم الأعلام السودانية وبالونات حمراء اللون ولافتات كتب عليها «اليوم عيد حب الوطن» بسبب تزامن تحركهم مع عيد الحب.



وطالب المحتجون الجيش بتسليم الحكم للمدنيين والإفراج عن المعتقلين السياسيين ومحاسبة المسؤولين عن مقتل المتظاهرين خلال الاحتجاجات.



وقرب القصر الرئاسي في العاصمة أطلقت قوات الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع والمياه الملونة على المتظاهرين في محاولة لتفريقهم، بحسب «فرانس برس».



وقال المتظاهر خالد محمد لـ «فرانس برس»: «نطالب بإطلاق سراح أعضاء لجان المقاومة والسياسيين الذين اعتقلوا دون وجه حق ولفقت لبعضهم اتهامات غير حقيقية».



من جهته، قال تجمع المهنيين السودانيين في بيان امس إن «عدد المعتقلين تعسفيا ودون توجيه تهم جنائية أو دعاوى قانونية وصل إلى أكثر من 100 معتقل لم يتم التحقيق والتحري معهم».



وأضاف التجمع الذي لعب دورا بارزا في قيادة الاحتجاجات التي أسقطت الرئيس السابق عمر البشير في 2019 أن «أعمار المعتقلين إجمالا تتراوح ما بين 16 و60 عاما ويعاني كبار السن فيهم من أمراض مزمنة».



وأشارت لجنة أطباء السودان المركزية في بيان إلى أن عددا من الموقوفين في سجن سوبا بالخرطوم «دخلوا امس في إضراب عن الطعام رفضا للأوضاع السيئة التي يعيشونها داخل السجن».



وأضافت أن بعض المعتقلين «تم سجنه دون حتى تقديم تهمة له والآخر ينتظر التحري الذي يتم تأخيره عن قصد للتعريض للمزيد من الأذى النفسي والجسدي».