حنان عبد المعبود

استنكرت وزارة الصحة حادث الاعتداء على طبيبة في مركز الكويت للصحة النفسية، وأكدت في بيان لها دعمها الكامل ومساندتها في كل الإجراءات التي تحفظ حقوق الممارسين الصحيين، إزاء مثل هذه التصرفات المستهجنة والمرفوضة.

وجدّدت الوزارة خلال البيان، تأكيد الحرص على حفظ وحماية كافة حقوق مقدمي الرعاية الصحية، مؤكدةً تواصلها مع الطبيبة، ومتابعتها لملابسات الواقعة، ولاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه الواقعة المؤسفة، وذلك وفق قانون مزاولة المهنة الجديد رقم 70 لسنة 2020.

وفيما تعرب الوزارة عن خالص تقديرها لجهود مختلف الكوادر الصحية والفنية والإدارية، تجدّد تأكيدها على أنها لن تدخر جهدا في توفير بيئة عمل آمنة ومناسبة لاداء رسالتهم السامية، على النحو المطلوب.