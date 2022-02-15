عبدالكريم أحمد

حجزت محكمة الجنايات الدعوى المقامة من ديوان الخدمة المدنية ضد رئيس الجمعية الكويتية لأمن المعلومات د. صفاء زمان، للحكم في التاسع عشر من شهر مارس المقبل.

وتعترض دعوى الديوان على تصريح زمان بشأن قيام شركة ليست كويتية بإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمواطنين والمقيمين من خلال خوادم موجودة خارج البلاد، موضحا بأن حديثها غير صحيح ويمس بأمن البلاد.

وأنكرت زمان خلال التحقيق وجلسات محاكمتها ثلاث اتهامات تتعلق بمخالفة قانون أمن الدولة، وجهتها إليها المحكمة، وهي: إذاعة أخبار كاذبة من شأنها التقليل من هيبة الدولة وإثارة الذعر في المجتمع وتعريض البلاد لخطر قطع العلاقة مع دولة صديقة.

وأكدت زمان بأنها أدلت بتصريحها من واقع اختصاص كونها أستاذة جامعية متخصصة وترأس جمعية نفع عام تعنى بالمعلومات وأمنها، وأنها صرحت حرصا على مصلحة وطنها وأمنه وأمن مواطنيه.

يذكر أن إدارة أمن الدولة كانت قد استدعت الشهر الماضي، زمان وأحالتها إلى النيابة التي أخلت سبيلها بكفالة 1000 دينار بعد التحقيق معها وإنكارها التهم التي تضمنها بلاغ الديوان.