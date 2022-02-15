عبدالعزيز الفضلي

حددت وزارة التربية مواعيد الاختبارات الإلكترونية للوظائف الإشرافية للعام الدراسي 2021 / 2022، لجميع المرشحين بمراحل ( رياض الأطفال - الابتدائي - المتوسط) لوظيفة (مدير مدرسة - مدير مساعد رئيس قسم) ووظيفة ( موجه فني ) لجميع المراحل التعليمية بمدارس التعليم العام وإدارة التربية الخاصة وإدارة التعليم الديني وإدارة التعليم الخاص وذلك اعتباراً من تاريخ 8 مارس المقبل وحتى وحتى تاريخ 15 من نفس الشهر في مركز تدريب الجابرية.

على ان يكون الاختبار الاإلكتروني لمدة ساعتين وربع الساعة على النحو التالي:

- الفترة الصباحية: من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 15 :11

- الفترة المسائية: من الساعة 5 مساء إلى الساعة 7 وربع، والتواجد قبل بدء الاختبار بساعة لجميع المرشحين.

وسيصدر قرار لاحق بموعد الاختبار الإلكتروني المؤجل للمرشحين للوظائف الإشرافية التعليمية.