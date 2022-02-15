استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، بقصر بيان صباح اليوم، وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور أحمد الناصر ومدير عام الهيئة الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح ونائب رئيس مجلس إدارة الهيئة وفاء أحمد القطامي ومديرة إدارة أمانة سر مجلس الإدارة هنادي علي إسماعيل حيث قدموا لسموه التقرير السنوي السادس للهيئة لسنة 2020/2021.

هذا وقد أشاد سموه بكافة المساعي المبذولة من قبل القائمين على الهيئة لتوفير الفرص الاستثمارية والعمل المتواصل الداعم لعجلة التنمية لخلق بيئة اقتصادية تنافسية لتعزيز مكانة دولة الكويت اقتصاديا وتحقيق التطور المستمر لتحسين بيئة الأعمال واستقطاب الاستثمارات المباشرة بما يعزز النمو وتنويع مصادر الدخل متمنيا سموه لهم دوام التوفيق والسداد.

حضر المقابلة مدير مكتب سمو ولي العهد الفريق متقاعد جمال محمد الذياب.