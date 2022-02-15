كريم طارق

في إطار حملاتها المكثفة على العمالة السائبة والمتجولة، قامت اللجنة المشتركة التابعة لمجلس الوزراء بحملة بجولة تفتيشية جديدة على منطقة الشويخ الصناعية، وذلك بهدف التأكد من التزام اصحاب العمل والعمالة بقانوني العمل والإقامة.

وعلى هامش الحملة، قال مدير إدارة التفتيش في الهيئة العامة للقوى العاملة فهد المراد في تصريح خاص لـ "الانباء" إن الحملة المكثفة التي أقيمت مساء اليوم أسفرت عن تحرير جملة من المخالفات وضبط عدد كبير من العمالة غير القانونية والمخالفة لقانوني العمل والإقامة، والتي تأتي في مقدمتها مخالفة المادة 10 من قانون العمل واستخدام عمالة غير مأذون لها بالعمل من قبل الجهات المختصة.

وكشف المراد عن تحرير 15 مخالفة لعدد من "الكراجات" وضبط 35 عاملاً منزلياً مخالفاً، وتحويلهم إلى مباحث الإقامة لاتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم، بالإضافة إلى ضبط 7 مخالفين آخرين من حملة إقامة المادة 18( قطاع أهلي) لعلمهم غير مراكز العمل المحدد لها، مبيناً أنه سيتم إيقاف ملفات أصحاب العمل لحين مغادرة هذه العمالة المخالفة.

وأوضح أن الحملة التي جاءت بمشاركة الجهات المعنية وضعت يديها على واحدة من الظواهر الخطرة في سوق العمل والمتمثلة في تشغيل الأحداث، وهو ما يشكل مخالفة للمادتين 19 و 20 من قانون العمل، مؤكداً أن فرق التفتيش لن تدخر جهداً في اتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد كل من يستغل الأطفال بما يتنافى مع حقوقهم التي كفلها لهم القانون، منوهاً بضرورة التزام اصحاب العمل بقانوني العمل والإقامة، خاصة فيما يتعلق بتشغيل الأحداث، وذلك لتجنب الوقوع في المخالفات القانونية.