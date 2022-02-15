قال سفير دولة الكويت لدى ايطاليا الشيخ عزام الصباح اليوم الثلاثاء، إن مشروع طائرات (يوروفايتر) يسير وفق الجدول المتفق عليه بين الكويت وايطاليا.

جاء ذلك في بيان لسفارة الكويت في بيان اليوم، بمناسبة انتهاء فترة عمل نائب مدير (المكتب الدولي المشترك لطائرات اليوروفايتر العقيد مهندس صالح فيصل المطر.

وأثنى السفير الصباح على جهود المطر وحرصه على المتابعة والاشراف على هذا المشروع الحيوي والذي يعكس الشراكة الاستراتيجية والتنموية بين دولة الكويت وجمهورية إيطاليا.

وأضاف الشيخ عزام المبارك معلنا أن الكويت سوف تتسلم الدفعة الثانية من طائرات اليوروفايتر خلال شهر مارس المقبل.