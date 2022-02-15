تنظم اللجنة الفنية لكرة اليد بنات بالاتحاد الرياضي الكويتي المدرسي والتعليم العالي في الساعة 11 من ظهر غد الأربعاء، مهرجانا رياضيا على صالة نادي الكويت الرياضي والذي يأتي ضمن تنفيذ الخطة الاستراتيجية للاتحاد "مواهبنا في مدارسنا " للموسم الرياضي 2021 – 2022 بمشاركة 60 لاعبة تم اختيارهم بصفة اولية من مراكز الموهوبين بالمحافظات الست من اجل اختيار منتخب المدارس بعدما شهدت المراكز خلال الفترة الماضية اقبال كبير من قبل البنات لممارسة كرة اليد.

ويشهد المهرجان استعراض مهارات كرة اليد بمشاركة عدد من المدربين والمدربات المشرفين على مشروع مواهبنا في مدارسنا.

ومن جانبه اشاد فيصل المقصيد رئيس الاتحاد بالمجهود الكبير الذي يبذل من خلال اللجنة الفنية النسائية برئاسة حصة الصانع عضو مجلس الادارة وكذلك اللجان العاملة والتوجيه الفني للتربية البدنية في وزارة التربية لتأهيل وتدريب اللاعبات وتنمية مواهبهم للاعتماد عليهم خلال المشاركات المستقبلية للاتحاد.

واثنى المقصيد على دور القطاع الخاص الذي لم يتأخر في دعم انشطة وفعاليات الاتحاد كشريك اساسي في تنفيذ استراتيجية الاتحاد والتي تعد مشروع وطني لإعادة الرياضة المدرسية الي مكانها السابق كرافد اساسي للأندية والاتحادات الرياضية.