عبدالله الراكان

أعلن نائب المدير العام للشؤون الإدارية والمالية بالإنابة في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.حسن الفجام، ان عدد الموظفين المستحقين للأعمال الممتازة 472 موظفا وموظفة، مضيفا في الوقت نفسه الى اعتماد الهيئة كشوف درجات الترقية بالأقدمية والاختيار في قطاعات وإدارات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وقد تم اختيار 479 موظفا وموظفة في مختلف الدرجات الوظيفية والفنية والوظائف المعاونة.

واكد في تصريح لـ"الأنباء"، بأنه تم الانتهاء من إعداد مشروع قرار الترقية بالاختبار لموظفين الهيئة حيث بلغ عدد المرشحون للترقية بالاختيار 479 موظف وموظفة موزعين كالتالي:

الى الدرجه (أ)

عدد 52 موظف

الى الدرجه(ب)

عدد 90 موظف

الى الاولى/ عامة

عدد 82 موظف

الى الثانية/ عامة

عدد 69 موظف

الى الثالثة/ عامة

عدد 135 موظف

الى الرابعة / عامة

عدد 38 موظفين

الى الخامسة/ عامة

عدد 2 موظفين

الى السادسة / عامة

عدد 6 موظفين

الى السابعة/ عامة

عدد 5 موظفين