مريم بندق

تضمنت قرارات مجلس الوزراء بشأن إجراءات القادمين إلى البلاد والتي تسري على المواطنين والوافدين اعتبارا من الأحد المقبل انفراجة لغير المحصنين، حيث نصت على انه يعتبر غير محصن كل من لم يتلق أي لقاح أو تلقى جرعة واحدة ويسمح لهم بالدخول الى الكويت بعد إجراء فحص (PCR) قبل القبول على الرحلة بـ (72) ساعة يفيد بالخلو من الإصابة بڤيروس كورونا، ويطبق الحجر المنزلي لمدة (7) أيام بعد الوصول مع إجراء فحص (PCR) باليوم السابع يؤكد الخلو من الڤيروس وذلك لإنهاء الحجر.



أما بالنسبة لغير مستكمل التحصين والذي يشمل كل من مضى تسعة أشهر على تلقيه الجرعتين فقد تم إلغاء فحص (PCR) قبل الوصول إلى البلاد مع الالتزام بالحجر المنزلي لمدة (7) أيام بعد الوصول مع إمكانية إنهاء الحجر قبل ذلك في حال إجراء فحص (PCR) يؤكد الخلو من الڤيروس.

ومنحت القرارات مزايا لمكتملي التحصين وهم كل من تلقى الجرعة التعزيزية (التنشيطية) من اللقاح المضاد لڤيروس كورونا المعتمدة، الى جانب من لم يمض تسعة أشهر على تلقيه الجرعتين، وايضا من تعافى من الإصابة بڤيروس كورونا ولم يمض على تاريخ الإصابة فترة (3) شهور، فقد تم إلغاء فحص الـ (PCR) قبل الوصول إلى الكويت وإلغاؤه ايضا عند الوصول إلى الكويت، وإلغاء الحجر المنزلي بعد الوصول.

ويستثنى من هذه القرارات الأطفال من هم دون سن الـ 16 عاما.

وحث المجلس جميع القادمين إلى البلاد على إجراء الفحص المنزلي السريع (RAPID TEST) في حال وجود أعراض بعد العودة من السفر وفي حال ظهور نتيجة إيجابية للفحص، يتم إجراء فحص PCR للتأكيد الإصابة بالڤيروس.