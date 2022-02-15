استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي، بمكتبه صباح اليوم، سفيرة جمهورية تركيا لدى البلاد عائشة كويتاك، وتم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية وبحث سبل تعزيز أواصر التعاون والعمل الجماعي المشترك بين البلدين الصديقين، مشيداً بعمق العلاقات الوثيقة والمتميزة التي تربط دولة الكويت بجمهورية تركيا الصديقة.

وقدمت السفيرة التركية خلال اللقاء رسالةً من وزير الخارجية بجمهورية تركيا مولود تشاووش، تتضمن دعوة لحضور منتدى أنطاليا الديبلوماسي والمقرر عقده في شهر مارس القادم، بدوره عبر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع عن شكره وتقديره لوزير الخارجية التركي على هذه الدعوة الكريمة والتي تعكس عمق علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين.

كما استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع سفير جمهورية الهند لدى البلاد سيبي جورج، تم خلال اللقاء تناول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبحث سبل تعزيز أواصر التعاون بين البلدين الصديقين، إضافةً إلى استعراض آخر التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

حضر اللقاءات رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد الصالح، ووكيل وزارة الدفاع بالندب الشيخ فهد جابر العلي الصباح، ووكيل الوزارة المساعد للتجهيز الخارجي الشيخة شمايل أحمد الخالد الصباح.

واستقبل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع في وقت لاحق من صباح اليوم، سفير دولة الكويت لدى الجمهورية التونسية علي الظفيري، تم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية والمواضيع ضمن محور الزيارة، وقد أشاد بالدور الذي تقوم به سفارة دولة الكويت في جمهورية تونس، من العمل على تعزيز التعاون والعمل المشترك بين البلدين.