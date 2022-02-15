وزارة التربية قامت بتعيين 366.. و58 في "العدل" و18 في "الدفاع"

42 جهة حكومية لم تطبق المرسوم الخاص بتعيين أبناء الكويتية

من الواجب زيادة عدد المعينين في الجهات الحكومية لما يملكونه من مؤهلات علمية

نطالب "الخدمة المدنية" بضرورة إضافة عقد "ثالث" خاص بتعيين أبناء الكويتيات من غير كويتيين

سامح عبد الحفيظ

ذكر النائب أسامة الشاهين، أن وزارة التربية قامت بتعيين 366 معلما ومعلمة غير كويتيين من أبناء الكويتيات، ومن المتوقع زيادة بالعدد كون أن هناك عددا كبيرا من أبناء الكويتيات من حملة المؤهلات العلمية كمعلمين.

وأضاف الشاهين في تصريح صحافي تناول فيه ردود بعض الجهات الحكومية على سؤاله بشأن المرسوم رقم 17 لسنة 2017 في شأن منح أفضلية التعيين في الجهات الحكومية لأبناء الكويتيات من غير الكويتيين، بشرط عدم وجود كويتيين مسجلين بديوان الخدمة المدنية لهذه الوظائف.

وبين الشاهين أن إجابات الحكومة أفادت بأن (42) جهة حكومية لا يوجد بها أي تطبيقات للمرسوم الأميري 17/2017 الخاصة بتوظيف أبناء الكويتيات.

وذكر أن تلك الجهات هي وزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء-قوة الإطفاء-الفتوى والتشريع-وزارة الداخلية-الهيئة العامة للمعلومات المدنية -الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية-وزارة المالية-البنك المركزي-الهيئة العامة للاستثمار-المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية-هيئة مشروعات الشراكة-جهاز المراقبين الماليين-الإدارة العامة للجمارك-نزع الملكية-وحدة التحريات المالية-وزارة الدولة لشئون الإسكان-بنك الائتمان الكويتي-وزارة النفط-وزارة المواصلات-جهاز حماية المنافسة-الصندوق الوطني لرعاية المشروعات المتوسطة والصغيرة-الهيئة العامة للصناعة-وحدة تنظيم التأمين-هيئة أسواق المال-الهيئة العامة للقوى العاملة-ديوان الخدمة المدنية- وكالة الأنباء الكويتية-مكتب وزير الدولة لشئون الشباب-الهيئة العامة للشباب-الهيئة العامة للرياضة-وحدة التحريات المالية-الديوان الوطني لحقوق الانسان- الهيئة العامة لشئون القصر-جهاز المراقبين الماليين-الجهاز المركزي للمناقصات-الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية-وزارة الشئون الاجتماعية-الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وجودة التعليم-وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية-بيت الزكاة- الهيئة العامة للعناية وطباعة القرآن الكريم.

وقال إن وزارة التربية عينت 366 معلما ومعلمة من هذه الفئة، مبيناً أن هذا العدد سوف يزداد لاسيما أن هناك عدداً كبيراً من أبناء الكويتيات من حملة المؤهلات العلمية كمعلمين.

وتابع الشاهين أن بعض الجهات الحكومية ذكرت أنها قامت بتعيين عدد محدود من أبناء الكويتيات في جهاتها وهي وزارة الخارجية بعدد (1)-وزارة الدفاع بعدد (18)-وزارة الكهرباء والماء بعدد (3)- المؤسسة العامة للموانئ (18)-وزارة التجارة والصناعة بعدد(3)-الجهاز المركزي للإحصاء بعدد(1)-وزارة الاشغال بعدد(18)-الهيئة العامة للاتصالات بعدد(4)-وزارة الاعلام بعدد (3)-المجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب بعدد (4)-وزارة التعليم العالي بعدد(1)- جامعة الكويت بعدد(3)- معهد الكويت للأبحاث العلمية بعدد(1)- الأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة بعدد (2)، ووزارة العدل (58)، والهيئة العامة لمكافحة الفساد(نزاهة) (1) .

وذكر الشاهين أنه من الواجب زيادة عدد المعينين في الجهات الحكومية عملا بالمرسوم الأميري لما يملكونه من مؤهلات علمية، ولكونهم الأولى بالإحلال (بعد الكويتيين) حفاظاً على التركيبة السكانية، وإكراماً للمرأة الكويتية.

وطالب ديوان الخدمة المدنية بضرورة إضافة عقد (ثالث) خاص بتعيين أبناء الكويتيات من غير كويتيين، تماشياً مع المرسوم وأسوة بالعقد (الأول) الخاص بتعيين الكويتيين، والعقد (الثاني) بتعيين الوافدين بالجهات الحكومية، لافتاً إلى أنه قدم اقتراحاً برغبة بهذا الشأن.

ووجه الشاهين أسئلة برلمانية لجميع الوزراء والوزارات عن عدد المقيمين غير الكويتيين الذين تم تعيينهم في مختلف الوزارات والهيئات العامة، بالتجاوز على أولوية تعيين الكويتيين، ثم تعيين أبناء الكويتيات في الشواغر الوظيفية المتاحة.

والجداول التالية توضح التعيينات التي تمت لأبناء الكويتيات في الوزارات والجهات التابعة لها.

م

الوزارة

عدد المعينين

الملاحظة



وزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء- الأمانة العامة لمجلس الوزراء

لا يوجد



1



قوة الإطفاء

لا يوجد





الفتوى والتشريع

لا يوجد



2

وزارة الداخلية

لا يوجد





الهيئة العامة للمعلومات المدنية

لا يوجد



3

وزارة الخارجية

1



الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية

لا يوجد



4

وزارة الصحة



لا يوجد الحصر كون إن بيانات بالمعينين لا تبين جنسية الأم



وزارة المالية

لا يوجد





البنك المركزي

لا يوجد

لا تسري عليه أحكام المرسوم



الهيئة العامة للاستثمار

لا يوجد





المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

لا يوجد



5

هيئة مشروعات الشراكة

لا يوجد





جهاز المراقبين الماليين

لا يوجد





الإدارة العامة للجمارك

لا يوجد





نزع الملكية

لا يوجد





وحدة التحريات المالية

لا يوجد



وزارة المواصلات

لا يوجد



6

المؤسسة العامة للموانئ

18





وزارة التجارة والصناعة

3



جهاز حماية المنافسة

لا يوجد





الصندوق الوطني لرعاية المشروعات المتوسطة والصغيرة

لا يوجد



الهيئة العامة للصناعة

لا يوجد



7

وحدة تنظيم التأمين

لا يوجد





هيئة أسواق المال

لا يوجد





الهيئة العامة للقوى العاملة

لا يوجد





ديوان الخدمة المدنية

لا يوجد





الجهاز المركزي للإحصاء

1



8

وزارة الأشغال

18





الهيئة العامة للاتصالات

4





وزارة الاعلام

3





المجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب

4





وكالة الأنباء كونا

لا يوجد



9

مكتب وزير الدولة لشئون الشباب

لا يوجد





الهيئة العامة للشباب

لا يوجد





الهيئة العامة للرياضة

لا يوجد





الهيئة العامة للزراعة والثروة السكنية

لا يوجد



10

وزارة الشئون الاجتماعية

لا يوجد





وزارة التعليم العالي

1





جامعة الكويت

3



11

معهد الكويت للأبحاث العلمية

1





الأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة

2





الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وجودة التعليم

لا يوجد







وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية

لا يوجد



12

بيت الزكاة

لا يوجد





الهيئة العامة للعناية وطباعة القران الكريم

لا يوجد



13

وزارة الدفاع

18





وزارة العدل

58





وحدة التحريات المالية

لا يوجد





الديوان الوطني لحقوق الإنسان

لا يوجد



14

الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة)

1





الهيئة العامة لشئون القصر

لا يوجد





جهاز المراقبين الماليين

لا يوجد





الجهاز المركزي للمناقصات العامة

لا يوجد





15

وزارة الدولة لشئون الإسكان

لا يوجد





بنك الائتمان الكويتي

لا يوجد



16

وزارة النفط

لا يوجد



17

وزارة الكهرباء والماء

3



18

وزارة التربية

366





المجمـــــــــــــــــــــــــــــــــوع

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