بالإنابة عن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد منصور الأحمد الصباح، افتتح رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد راكان المكراد صباح اليوم الثلاثاء مركز الجهراء للإطفاء، بحضور نائب الرئيس لقطاع المكافحة اللواء جمال بدر ناصر بعد إعادة بنئه.



وقال الفريق المكراد إن افتتاح المركز جاء ضمن خطة القوة لإعادة بناء مراكز الإطفاء بمواصفات حديثة ومتطورة تحتوي على كل ما يحتاج إليه رجال الإطفاء لمزاولة مهنتهم بالشكل المطلوب.



وأضاف أن تحديث مراكز قوة الإطفاء العام مستمر ويتم حسب الخطط المعدة لها لتحقيق الأمن المجتمعي للحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين والمقيمين، حيث افتتحنا في العام الماضي أربعة مراكز جديدة وسيتم افتتاح ستة مراكز أخرى هذا العام.



هذا، وتجدر الإشارة إلى أن مركز إطفاء الجهراء شيد بأحدث نظم البناء ليلبي احتياجات العمل وراحة رجال الإطفاء حيث يتكون من سرداب وطابق أرضي وطابق أول ويحتوي على صالة رياضية مجهزة بالكامل وملعب رئيسي إضافة إلى حمام سباحة بمواصفات حديثة ويضم ايضا فصولا دراسية لإقامة الدورات التدريبية.



ويخدم المركز محافظة الجهراء وهو مركز مساند لباقي مراكز الإطفاء في الحوادث الكبرى.



حضر الافتتاح مدير إدارة إطفاء محافظة الجهراء بالإنابة العقيد عباس حسين عبدالله.