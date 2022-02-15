اعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، ملف الاتحاد البحريني لكرة القدم المرشح لاستضافة كأس العالم للكرة للشاطئية 2023، إلى جانب الإمارات وسيشل.

وقال رئيس مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة القدم الشيخ علي بن خليفة بن أحمد آل خليفة -في تصريح أوردته وكالة أنباء البحرين- إن التقدم بطلب الاستضافة يأتي تأكيدا على المكانة الريادية للبحرين على الصعيد الرياضي، مشيرا إلى أنه سيواصل السعي في العمل على تحقيق الملف لعلامة التميز والحصول على الثقة الدولية لاحتضان البطولة.

ولفت الشيخ علي بن خليفة إلى أن حصول الملف البحريني على قبول (فيفا) عكس الوجه الحضاري المشرق للبحرين وما تملكه من عوامل ومكتسبات تنظيمية وإدارية وفنية وتسويقية وإعلامية، معربا عن تطلعه للحصول على الثقة الدولية والفوز بشرف الاستضافة البطولة العالمية.

ومن المقرر أن يعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) خلال وقت لاحق من هذا العام الملف الفائز بالاستضافة.