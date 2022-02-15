بدأت فنلندا تقليص القيود الصحية المرتبطة بوباء كورونا، بما في ذلك حظر حفلات الكاريوكي.

و تم رفع الحظر المفروض على الرقص والغناء، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة الفنلندية، ما سمح للفنلنديين بالعودة إلى حانات الكاريوكي ذات الشعبية الكبيرة.

كما تم رفع مختلف القيود على الفعاليات الثقافية والرياضية والفعاليات الكبيرة.

ولم يصل تخفيف القيود في فنلندا إلى مستوى كبير مثلما هو قائم فى الدول الاسكندنافية الأخرى حيث تم أيضا إلغاء العديد من التدابير. وأنهت الدنمارك والسويد والنرويج جميع التدابير المتعلقة بالوباء تقريبا.

وتخطط فنلندا لتخفيف جميع القيود بحلول بداية آذار/مارس إذا سمحت بذلك أعداد الإصابات.