حكم على ممثل أميركي الاثنين بالسجن عشرين عاماً لتنظيمه عملية احتيال سحب خلالها مبلغ 650 مليون دولار ليعيش نمط حياة باذخا مع شراء يخوت وقصور وسيارات فارهة.

وأوجد زاكاري هورفيتز عقوداً مزيّفة أوهم المستثمرين أنّها مع جهات كمنصات "نتفليكس" وHBO ليدفعوا مبالغ طائلة من الأموال استثمرها في رحلات على طائرات خاصة وشراء سيارات فارهة وقصر فخم في لوس أنجليس.

وأوضحت وزارة العدل أنّ "المدّعين قالوا إنّ هورفيتز قدّم نفسه على أنّه نجم هوليوودي ناجح، وجهة فاعلة في المجال وقال إنّه استفاد من علاقاته مع منصات الفيديو عبر الإنترنت مثل +نتفليكس+ و+HBO+ لبيعهم حقوق توزيع أفلام أجنبية".

وكان هورفيتز الذي أدّى أدواراً في أفلام رعب صغيرة، يقول للمستثمرين إنه يشتري حقوق التوزيع الأجنبي للأفلام الأميركية ثم يبيعها لمنصات الفيديو.

وقدّم الرجل البالغ 35 عاماً لكل ضحية ورقة تنص على أنّهم سيحصّلون أرباحاً جيّدة بعد ستة أو 12 شهراً.

واستمر طيلة سبع سنوات في تنفيذ المخطط باستخدام أموال مستثمرين جدد لسداد مستحقات المستثمرين السابقين.

وانهارت الخطة برمّتها مع مرور الوقت بعدما اختفى مبلغ 230 مليون دولار.

واعترف الممثل بعملية الاحتيال في تشرين الأول/أكتوبر وأقرّ بأنه لم يشتر أبداً أي حقوق أفلام أو يؤمّن أي عقود للتوزيع.