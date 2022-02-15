يأمل ذوو الأولاد المصابين بالسرطان في فرنسا في توافر مزيد من العلاجات تعطيهم أملاً في شفاء أبنائهم، لكنهم ياسفون لإهمال الأطفال في الأبحاث المتعلقة بهذا المرض، رغم تحقيقها تقدماً في محاربته.

توفي نتاناييل عن عمر يناهز 16 عاماً في تشرين الأول/أكتوبر الفائت جرّاء ورم دبقي في جذع الدماغ، وهو من أورام المخ غير القابل للشفاء، ولم يتمكن من الحصول في فرنسا على أي دواء.

ولم تثبط أي صعوبات عزيمة والده كزافييه بايو على السعي إلى إطالة فترة العيش المتبقية له.

وبعدما بادر إلى تأسيس جمعية، تمكن من الحصول من ألمانيا على كبسولة دواء أميركية الصنع أعطت نتائج واعدة في تمديد حياة بعض المرضى، ولو أنها لا تؤدي إلى الشفاء والقضاء على الورم.

وتمكن معهد غوستاف روسي بفضل جهود الوالد من إنتاج عقار يقوم على المبدأ نفسه. وبعد أيام قليلة من وفاة نتاناييل، تم توفير الدواء الجديد في فرنسا لكي يكون الملاذ الأخير للمرضى الذين لا يحقق علاجهم أي نتيجة.

ورأى كزافييه بايو قبل يومين من اليوم العالمي لسرطان الأطفال أن ثمة "حاجة إلى مزيد من التجارب السريرية في فرنسا لتوفير خيارات علاجية أكثر، وإعطاء بعض الأمل للأهل".

ولكن ما سبب استمرار النقص في العلاجات، وعدم فاعلية الأبحاث أحياناً؟

يبلغ عدد إصابات الأطفال بالسرطان في أوروبا أكثر من 35 الفاً سنوياً، يفارق الحياة منهم نحو ستة آلاف.

ولا شك في أن تقدماً كبيراً تحقق في مجال طب أورام الأطفال، بدليل أن معدل بقاء الأطفال المصابين بالسرطان على قيد الحياة، والذي كان يقتصر على نحو 30 في المئة خلال ستينات القرن العشرين، ارتفع إلى 80 في المئة، بحسب ما أفيد الأسبوع الفائت خلال الاجتماعات الأوروبية الأولى للمعهد الوطني الفرنسي للسرطان (INCa).

لكن سرطانات الأطفال هي "مرض نادر" مقارنة بأمراض السرطان لدى البالغين.